Trump visita i giardini di Zhongnanhai con Xi Jinping: Bel posto mi ci potrei abituare

(Agenzia Vista) Pechino, Cina, 15 maggio 2026 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato i giardini storici di Zhongnanhai, accompagnato dal Presidente Xi Jinping. Durante la passeggiata, trasmessa dai media ufficiali e rilanciata dalla Casa Bianca, Trump ha detto: “Nice place. I like this place. I could get used to this” (“Bel posto. Mi piace questo posto. Potrei abituarmi”). Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev