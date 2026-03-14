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Standing ovation degli studenti francesi per Zelensky a Sciences Po Paris
14 marzo 2026 alle 18:00aggiornato il 24 maggio 2026 alle 23:52
(Agenzia Vista) Francia, 14 marzo 2026 Standing ovation per Volodymyr Zelensky a Sciences Po-Paris, l'ateneo parigino tra i più prestigiosi di Francia e d'Europa. Al suo arrivo nell'amphithéâtre Émile Boutmy, nella storica sede di Sciences Po in rue Saint-Guillaume, il presidente ucraino è stato accolto dalla standing ovation degli studenti. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev