Libano, raid israeliano nel sud, uccisi 12 membri personale medico

Milano, 14 mar. (askanews) - I soccorritori hanno ispezionato il luogo del raid aereo israeliano contro un centro sanitario a Burj Qalawiya, nel sud del Libano, che ha causato la morte di 12 membri del personale medico, ha annunciato il Ministero della Salute, mentre il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il suo gruppo è pronto per "un lungo confronto" con Israele.