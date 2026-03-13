Il mondo in guerra, la storia di padre Maccalli: «Il perdono porta la pace»

Un momento di preghiera per tenere viva la speranza della pace nel mondo in guerra. Nella Sala Benedetto XVI del Seminario arcivescovile di Cagliari la Giornata promossa dalla Cei. Preghiera e riflessione con la testimonianza di padre Pier Luigi Maccalli, missionario della Società delle Missioni Africane che ha svolto il suo servizio pastorale in Costa d’Avorio e in Niger. Nel settembre 2018 venne rapito in Niger da un gruppo jihadista e rimase prigioniero per oltre due anni nel deserto del Sahel, prima di essere liberato nell’ottobre 2020. Nel video padre Pier Luigi Maccalli, (“il perdono porta la pace”, dice) , e l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.