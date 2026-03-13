Cronaca Sardegna

Il mondo in guerra, la storia di padre Maccalli: «Il perdono porta la pace»

13 marzo 2026 alle 21:29aggiornato il 24 maggio 2026 alle 15:31

Un momento di preghiera per  tenere viva la speranza della pace nel mondo in guerra. Nella Sala Benedetto XVI del Seminario arcivescovile di Cagliari  la Giornata promossa dalla Cei. Preghiera e riflessione con la testimonianza di padre Pier Luigi Maccalli, missionario della Società delle Missioni Africane che ha svolto il suo servizio pastorale in Costa d’Avorio e in Niger. Nel settembre 2018 venne rapito in Niger da un gruppo jihadista e rimase prigioniero per oltre due anni nel deserto del Sahel, prima di essere liberato nell’ottobre 2020. Nel video padre Pier Luigi Maccalli,  (“il perdono porta la pace”, dice) , e l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.

 

Massimiliano Rais