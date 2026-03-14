Cento militari della Brigata Sassari decollati da Elmas per il Libano

Sono circa cento i militari della Brigata Sassari che questa mattina sono decollati dall’aeroporto civile di Elmas per raggiungere la base di Shama, in Libano, dove i Dimonios guidano la missione Leonte dell’Unifil.

Un’operazione dell’Onu che dovrebbe vedere i Caschi Blu impegnati nel mantenimento della pace tra i miliziani di Hezbollah e Israele. Una pace naufragata con l’attacco contro l’Iran del 28 febbraio.

I sassarini sono partirti poco prima delle 14 a bordo di un Boeing 767 dell'Aeronautica per raggiungere i colleghi che hanno hanno iniziato lo schieramento il 5 marzo, quando c’è stato il passaggio del comando del contingente Ovest fino a quel momento affidato alla Brigata alpina Taurinense.

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