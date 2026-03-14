Olbia, la città ha due volti: crescono i residenti ma sono in calo gli studenti

La locomotiva perde velocità e rallenta dopo i grandi numeri registrati negli anni scorsi. E quindi desta curiosità la notizia che Olbia in costante crescita demografica stia risentendo però di una flessione, come iscritti, nelle scuole cittadine. Secondo l'Osservatorio infatti l'anno venturo circa il 15 per cento in meno di studenti frequenteranno le Superiori. Varie le cause, tra cui la mancanza di strutture adeguate e di spazi dove poter lavorare, come nel caso del Liceo artistico musicale ''De Andrè'', sede staccata di Tempio. Il futuro potrebbe riservare un rilancio grazie all'offerta integrata. Con più istituti nello stesso polo didattico, una sorta di campus che dovrebbe sorgere vicino al nuovo ospedale ''Giovanni Paolo II°'' in località Tannaule. Maria Ivana Franca dirigente Liceo artistico musicale ''De Andrè'' di Olbia