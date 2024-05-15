Quartucciu, incendio vicino al Diverland: case a rischio, distrutta un'auto

Nel primo giorno della Campagna Antincendio Regionale, al via fra le polemiche per il numero ridotto di elicotteri, uomini e mezzi subito impegnati per un grosso incendio nel territorio di Quartucciu.

Il rogo divampato nel primo pomeriggio nei pressi del parco acquatico Diverland ha madato in fumo alcuni ettari di canneto e macchia mediterranea. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e una'automobile è andata distrutta.

Sono intervenuti un elicottero regionale leggero decollato da Pula, le squadre a terra del Corpo Forestale della Stazione di Sinnai, i volontari del NOS di Quartu e del VAB Sinnai, e Vigili del Fuoco