Premierato, Meloni: "Non indebolisce il Parlamento, ma il trasformismo"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Si dice che la riforma indebolirebbe le Camere. In realtà il premierato non indebolisce le Camere, bensì il trasformismo. E' il trasfromismo che indebolito le Camere e le istituzioni. Se si indebolisce il trasformismo si rafforza il Parlamento e le sue funzioni" lo ha detto la premier Meloni, intervenendo all'evento 'La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato', che si è tenuto nella Sala della Regina alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev