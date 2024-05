Puntano verso l’estero le ricerche di Giacomo Solinas, 40 anni, scomparso da Gonnesa lo scorso 8 luglio.

I familiari hanno aperto su Facebook due pagine che hanno come target gli utenti corsi e francesi, spostando verso queste zone le richieste di informazioni per chi possa aver visto Giacomo o in qualche modo essere entrato in contatto con lui.

«Non ci arrendiamo - dice Lilli Pistis, madre di Giacomo Solinas - tentiamo anche questa strada. Tra le tante ipotesi, pensiamo che Giacomo possa essersi diretto verso il nord Sardegna e da lì essere arrivato in Corsica dove potrebbe tranquillamente utilizzare la sua carta d’identità sparita assieme a lui».

Tra poco sarà un anno dalla scomparsa, e i familiari non smettono di sperare.

Antonella Pani

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata