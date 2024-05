«La Todde e il Movimento cinque stelle per anni hanno fatto la morale al centrodestra, ora se sono coerenti agiscano di conseguenza: cancellino la legge sugli staff approvata dal centrodestra nella scorsa legislatura oppure chiedano scusa ai cittadini per averli presi in giro con demagogie e populismo al solo fine di accrescere il consenso elettorale».

Così Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, punge la governatrice e il Campo Largo, in una nota, dove spiega: «Nella scorsa legislatura, quando abbiamo rivisto l'organizzazione tecnico-politica di assessorati e presidenza, l'abbiamo fatto in convinti che poteva essere un strumento utile per migliorare l'azione di Governo noi abbiamo sempre avuto la coscienza a posto, ma di contro PD e 5S hanno fatto barricate, definendola una legge poltronificio che dava uno schiaffo ai poveri».

«Sia chiaro – prosegue Piga – esseri contrari ad un provvedimento legislativo e fare la conseguente opposizione, è legittimo e pure doveroso se animato da sani propositi e reali sensibilità, ma ora che PD e 5S sono al governo della regione devono fare una scelta trasparente verso i cittadini: se quella legge è davvero utile per governare, chiedano scusa per quanto detto in passato prendendo in giro i cittadini oppure abbiano la coerenza di abrogare la legge sugli staff».

E ancora, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia: «La Todde non pensi a giochi di prestigio riducendo eventualmente il numero dei nominati per provare a lavarsi la coscienza con i sardi. Delle due l'una: la legge approvata dal centrodestra è giusta oppure si torni al passato con la cancellazione della cosiddetta legge poltronificio».

(Unioneonline)

