Bonetti (Azione): “Con amicizie indigeribili di Meloni Italia è più sola e più povera”

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2024 “Dall’Ue arrivano dati allarmanti per i nostri conti pubblici, con altri 10 miliardi che mancano per la prossima manovra di bilancio. Le famiglie sono lasciate sole su sanità e redditi, le imprese hanno bisogno di incentivi per la produttività. E invece di occuparsene e di lavorare per rafforzare la posizione italiana in Europa, la Presidente del Consiglio cosa fa? Ci isola e fa pagare all’Italia il prezzo delle sue amicizie indigeribili. Che vergogna, per un grande Paese fondatore come il nostro, ritrovarsi associato al grido dei vari Abascal, Orban e Le Pen ‘occupiamo Bruxelles’. Bel patriottismo farci sempre più poveri e soli”. Così sui social la vicepresidente di Azione, Elena Bonetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev