Nuchis, quando il teatro esce dal carcere: esposti gli abiti di scena del Macbeth

È solo una parte di un'opera in divenire che esce dai cancelli della casa di reclusione di Nuchis per attraversare le porte del museo del carnevale di Tempio. Sono gli abiti di scena indossati dagli attori, durante la rappresentazione del Macbeth. E costituiscono un piccolo tesoro di cucitura e dell'arte dell'arrangiarsi. E così indumenti normali, nella sartoria del carcere, sono stati trasformati in vesti preziose. Già al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti in un percorso a più tappe. L'obiettivo è quello di lavorare su arte, inclusione e creatività seguendo le orme di William Shakespeare. E siccome da cosa può nascere cosa cresce l'interesse per avviare una collaborazione con i gruppi locali e i maestri della cartapesta. La sinergia potrebbe preludere alla nascita di un laboratorio del costume. Chiara Murru della compagnia Spazio T di Alghero