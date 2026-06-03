Venivano dalla Sardegna i quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara (Cosenza). Prima di andare a lavorare nei campi in Calabria erano tutti transitati dall’Isola.

Le vittime sono il pachistano Waseem Khan, di 29 anni, e gli afgani pashtun Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) e Safi Iayjad (27). Alla loro identificazione, visto lo stato dei corpi, gli investigatori sono giunti grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villapiana insieme ad altri migranti, tra i quali Mohammad Taj Alamyar, afghano di 35 anni, unico sopravvissuto alla strage per essere sfuggito alle fiamme rompendo un finestrino.

I loro permessi di soggiorno hanno l’intestazione di Questure della Sardegna.

I quattro braccianti sono stati uccisi perché chiedevano soldi per il lavoro che svolgevano. Davano loro solo vitto e alloggio, e i caporali pretendevano anche un pagamento per il trasporto.

Quella mattina c’è stata una lite furibonda proprio per i soldi, così i due caporali pachistani hanno fermato l’auto alla stazione di servizio, hanno chiuso e tenuto fermi gli sportelli e dal cofano posteriore hanno gettato della benzina, dando fuoco al veicolo con i cinque migranti intrappolati. Uno di loro è riuscito a scappare.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata