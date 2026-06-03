Statale 130 chiusa in direzione Iglesias e disagi per la circolazione sulla 554. Sono pesanti le conseguenze di alcuni incendi scoppiati nel pomeriggio lungo importanti strade del Cagliaritano. Con rilevanti ripercussioni sulla viabilità in tutto il territorio.

Un rogo è partito a poca distanza dall’Agrario e la polizia locale di Elmas è stata chiamata a interdire l’accesso alla Statale, mentre i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per domare le fiamme. Molti automobilisti hanno virato verso la 131 e si stanno creando delle code.

Solo in una seconda fase si è preceduto con aperture contingentate, ma se la situazione dovesse precipitare la strada verrà di nuovo interdetta.

La 130 chiusa in direzione Iglesias (Sara Saiu)

Nemmeno il tempo di srotolare gli idranti che è scattata un’altra emergenza: il fuoco alimentato dal maestrale è divampato a poca distanza dalla Statale 554, in territorio di Selargius.

Domato, invece, un incendio partito in territorio di Sestu, a poca distanza dall’azienda Picciau.

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