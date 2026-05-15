Trump: rispetto Xi Jinping, su Taiwan non ho fatto commenti

Milano, 15 mag. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump, sull'aereo di ritorno dal viaggio in Cina, ha detto di aver parlato dell'argomento dell'indipendenza di Taiwan col presidente cinese Xi Jinping, ma di non aver preso impegni sulla questione."Abbiamo parlato molto di Taiwan, abbiamo parlato molto dell'Iran. E penso che abbiamo un'ottima intesa su entrambi", ha detto."Su Taiwan, lui (Xi Jinping, NdR) - ha aggiunto - non vuole vedere una lotta per l'indipendenza perché sarebbe uno scontro molto forte. E l'ho ascoltato. Non ho fatto commenti al riguardo. L'ho ascoltato. Ho molto rispetto per lui."