Maria e Giuseppe, lo sguardo contemporaneo di Paolo Zucca
Il 23 maggio esce nei cinema ‘’Vangelo secondo Maria’’, l’ultimo film di Paolo Zucca.
Tratto dal romanzo di Barbara Alberti, il film racconta l’incontro tra la ‘’ribelle’’ Maria di Nazareth e il ‘’maestro’’ Giuseppe.
Insieme affrontano un viaggio di ‘’conoscenza’’, tutto in Sardegna, ricco di dialoghi sulla libertà e l’autodeterminazione. I protagonisti, interpretati da Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, sono consegnati a una dimensione umana e controcorrente. Maria vuole imparare a leggere e scrivere, impossibile per una donna duemila anni fa.
Femminismo accostato alla Madonna? Paolo Zucca, ospite di Radar su Videolina, suggerisce un termine alternativo: ‘’ugualismo’’.