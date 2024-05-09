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"Manca un mese", l'Arco di Trionfo a Parigi si illumina per le elezioni Europee
09 maggio 2024 alle 16:54aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:23
(Agenzia Vista) Parigi, 9 maggio 2024 In occasione della festa dell’Europa, e a un mese dalle elezioni, la Commissione Europea ha illuminato l’Arco di Trionfo, a Parigi, con l’iconico blu dell’Europa, proiettando la bandiera dell’Unione Europea con la scritta “C’Est Dans un mois”, “Manca un mese”. / EC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev