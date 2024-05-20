Cagliari, bagno di mezzanotte al Poetto per festeggiare la salvezza

Dopo il bagno di folla all'aeroporto di Elmas, un bel bagno di mezzanotte al Poetto per festeggiare la salvezza ottenuta con una giornata d'anticipo.

Protagonisti Gabriele Zappa, Nahitan Nandez, Marco Mancosu e Tommaso Augello.

Scherzi e schizzi d'acqua, il video è stato pubblicato sui profili social del Cagliari Calcio e commentato così: "Sono un giocatore del Cagliari, è ovvio che se devo festeggiare la salvezza faccio il bagno al Poetto (a mezzanotte)".