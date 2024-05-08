Fitto: "Governo al lavoro per aiutare comuni che rischiano spopolamento"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “Il Governo lavora per garantire sviluppi efficienti nei comuni che rischiano con lo spopolamento una mancanza di prospettiva e creare condizioni per far ricrescere un contesto sociale ed economico”, lo ha affermato il ministro del Pnrr Fitto a margine dell’assemblea di Confcooperative a Roma. “Con Confcooperative abbiamo fatto un lavoro molto positivo nella costruzione delle scelte perché nella nuova governance del Pnrr Confcooperative ha avuto un ruolo di suggerimento e di stimolo. Siamo in una fase molto importante perché col varo del decreto coesione abbiamo riorganizzato i tre grandi programmi finanziari dal punto di vista degli investimenti: il Pnrr, la coesione, il fondo di sviluppo e coesione”, ha proseguito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev