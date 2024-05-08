Caso Toti, Leoluca Orlando (Avs): "Deve dimettersi anche se sarà assolto"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Faccio l'esempio: se un politico frequenta abitualmente un mafioso, ma dimostra che parlano solo di sport, allora quel politico non sarà condannato, ma non potrà più rappresentare i cittadini. C'è una dimensione etica che non coincide con le leggi, perché altrimenti ci troveremmo in uno Stato etico. La dimensione etica attiene alle scelte culturali e trova un fondamento nella Costituzione, che all'articolo 54 dice che chi ricopre funzioni pubbliche deve farlo con disciplina e onore. Un politico non può limitarsi a rispettare le leggi, ma deve comportarsi con disciplina e onore. Quindi un presidente di Regione che traffica per favorire un amico, anche se sarà assolto, non può più ricoprire quell'incarico. Se ne deve andare" lo ha detto Leoluca Orlando, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni Europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev