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Al via la Commissione d'inchiesta Orlandi-Gregori, ascoltati in audizione i familiari
09 maggio 2024 alle 17:57aggiornato il 25 maggio 2026 alle 12:59
(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 Davanti alla Commissione bicamerale d’inchiesta nell’aula di Palazzo San Macuto, a Roma, si sono tenute le audizioni dei familiari di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: un ulteriore passo importante per cercare di chiarire le vicende delle due 15enni scomparse nell’estate del 1983. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev