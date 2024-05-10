50 anni fa la vittoria dei no per il divorzio: il referendum che ha cambiato l'Italia

L’esito di quel referendum ha cambiato l'Italia. 50 anni fa, il 12 e 13 maggio 1974, l’Italia, con una percentuale che sfiora il 60% degli elettori, dice no alla proposta d abrogare la legge sullo scioglimento del matrimonio. Una svolta che cambia, per sempre, l’idea di famiglia e il rapporto tra marito e moglie. L’esito della consultazione rappresenta una sconfitta per la Democrazia cristiana che con Amintore Fanfani si era schierata da subito per il sì all’abrogazione della legge che introduce il divorzio. In Sardegna, a differenza di altre regioni del centro sud, vince il no con il 55% (solo in provincia di Nuoro trionfa il sì con il 60%). Dal programma “La Strambata”, in onda su Radiolina, l’intervista a Lucia Bonfreschi, docente di Storia Politica dell’età contemporanea all’Università di Roma Tre.