Fiera di Cagliari – 25 Ottobre

Un calice di vino in mano, la musica giusta e la voglia di stare insieme.

Nasce da questa idea WINE NOT? – Il Gusto della Festa, l’evento che unisce l’eleganza della degustazione alla leggerezza di una notte tutta da ballare.

Sabato 25 ottobre, dalle 19:00 fino alle 4 del mattino, la Fiera Internazionale della Sardegna si trasforma in un grande salone del gusto e del divertimento: un viaggio tra vini selezionati, birre artigianali sarde e drink d’autore, accompagnati dallo street food delle migliori realtà locali come Mordi, Sapoke, Mazi Ristorante Greco, Su Spuntinu, Sa Pratza, Brebei Burger, Siamo Fritti – Friggitoria Sarda, Angolo della Pizza e tanti altri protagonisti della cucina isolana.

In console: Non Soul Funky, Sandro Murru, Tixi e D-Spe, per una selezione musicale che spazia tra le hit moderne ed un tuffo nel passato, fatta solo da grandi brani da cantare e ballare.

La musica sarà l’elemento collante di una serata spensierata, elegante e accessibile a tutti, pensata per chi ama brindare, ballare e vivere la notte con leggerezza.

Opera Music Forum – Fiera di Cagliari

Dalle 19:00 alle 4:00

Ingresso gratuito con registrazione su operamusic.it

Un brindisi ai sapori, alla musica e alla vita.

Perché alla fine… la domanda è solo una: WINE NOT?

