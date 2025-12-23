Wizz Air e Sogeaal rafforzano la loro partnership e annunciano una nuova rotta internazionale dall’aeroporto di Alghero verso Tirana.

Il collegamento diretto, operato due volte a settimana (mercoledì e domenica), prenderà il via il 24 giugno 2026, inaugurando per la prima volta i voli tra il Nord-Ovest della Sardegna e la capitale albanese.

I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A321neo, pensati per garantire maggiore comfort ai passeggeri e una riduzione dell’impatto ambientale. I biglietti sono già in vendita con tariffe a partire da 19,99 euro.

Tirana è una delle capitali europee più dinamiche degli ultimi anni, apprezzata per il suo mix di architettura moderna, storia e vivacità culturale, oltre a rappresentare una meta sempre più frequentata anche da studenti e lavoratori italiani.

La nuova rotta si inserisce nella strategia di crescita di Wizz Air in Sardegna e va ad aggiungersi alle quattro destinazioni internazionali già servite da Alghero, Bucarest, Budapest, Sofia e Varsavia, contribuendo a rafforzare la connettività dello scalo. «Non stiamo solo lanciando un volo, ma creando nuove opportunità di scambio a prezzi accessibili», ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale di Wizz Air.

Per l’amministratore delegato di Sogeaal, Silvio Pippobello, il collegamento Alghero–Tirana «conferma l’espansione del network e il ruolo strategico dello scalo per turismo, lavoro e studio».

