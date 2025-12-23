Il sindaco di Porto Torres,Massimo Mulas, rinnova anche quest’anno l'ordinanza che dispone il divieto di accensione e il lancio di fuochi artificiali, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e simili materiali pirotecnici che possano creare disturbo o molestia a soggetti deboli e/o animali.

Il provvedimento è valido dalle ore 14 del 24 dicembre e sino alle ore 23.59 del 6 gennaio 2026 su tutto il territorio comunale urbano e non urbano di Porto Torres ed è finalizzata alla tutela dell’incolumità pubblica, del decoro e della vivibilità urbana, nonché alla sicurezza urbana nel rispetto delle norme che regolano la convivenza civile.

Il testo dell’ordinanza dispone il divieto ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici: - di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; di utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza; di utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni.

Nel provvedimento si raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitare e controllare l'utilizzo degli stessi per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità verso luoghi pubblici o di uso pubblico.

Ai genitori e tutori di minori, si raccomanda invece di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati e sul rispetto delle istruzioni e ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli stessi animali.

Infine, si invita a non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi. La violazione dell'ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di importo compreso tra 25 a 500 euro.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare comunicazione all’Autorità Giudiziaria sia per la violazione dell’art. 650 C.P. sia per l’accertamento di tutte le responsabilità.

