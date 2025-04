Presto, a Sant’Antioco, il tempo sembrerà fermarsi di nuovo. Le strade si riempiranno dei suoni antichi delle launeddas, il profumo del pane appena sfornato avvolgerà il centro storico, e i colori intensi dei costumi tradizionali dipingeranno ogni angolo della città. Con la 666ª edizione della Festa di Sant’Antioco Martire, l’isola si preparerà a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti e affascinanti della sua storia millenaria.

Dal 1° maggio, la città comincerà a pulsare di musica, sapori e incontri: la festa esploderà tra serate di musica anni ’90 e giornate dedicate alla cultura gastronomica, con un mercato dei produttori locali che animerà il centro storico. Si potranno scoprire, gustare e imparare a conoscere i segreti del pane tradizionale, del vino Carignano, del pescato di laguna e della cucina più autentica.

Il 3 maggio sarà uno dei momenti più intensi. Il pellegrinaggio e l’offerta del pane "Is Coccois" uniranno fedeli e visitatori in un gesto carico di spiritualità e appartenenza. I suonatori di launeddas accompagneranno la processione, creando un’atmosfera sospesa nel tempo, mentre la benedizione e la distribuzione del pane consacreranno il legame profondo tra la comunità e il suo Santo. La sera grande spettacolo di show cooking in Piazza De Gasperi, con l’esibizione dello chef Luigi Pomata presentato dalla giornalista Francesca Figus, per proseguire con il gran finale di un meraviglioso concerto in Piazza Ferralasco

Il giorno successivo, Domenica 4 maggio, sarà una festa per tutti: i cavalieri sfileranno orgogliosi, le migliori pariglie della Sardegna daranno spettacolo, i più piccoli si divertiranno al Cartoon Fest. Ogni via, ogni piazza vibrerà di allegria, tradizione e ospitalità. La campionessa Italiana di pasta fatta a mano Ylenia Parente sarà presente la mattina presso il mercato dei produttori locali, mentre la sera ancora show cooking in Piazza De Gasperi, ma questa volta in compagnia della giornalista Tessa Gelisio e la sfida di 3 giovani chef.

Il 5 maggio, invece, la sera si vivrà il momento più solenne. La città intera si raccoglierà nella Basilica per la celebrazione eucaristica in onore di Sant'Antioco. Poi, la processione sfilerà per le vie cittadine tra costumi tradizionali e antichi strumenti, in un fiume di fede che toccherà ogni cuore. La sera, uno spettacolo pirotecnico dipingerà il cielo sopra il lungomare, mentre la musica dal vivo continuerà a far vibrare l’anima della città.

La festa si concluderà il 6 maggio, con ancora musica e allegria, lasciando nei cuori un senso di appartenenza difficile da raccontare, ma impossibile da dimenticare.

La 666ª Festa di Sant'Antioco Martire non sarà soltanto una celebrazione: sarà un viaggio dentro l'identità più profonda di un popolo, un'occasione per sentirsi parte di qualcosa di eterno. Chi parteciperà porterà con sé la magia di quei giorni, custodendola come un tesoro prezioso fino al prossimo, immancabile appuntamento.

Scarica il programma completo su https://visitsantantioco.info/festa-santantioco-martire/

