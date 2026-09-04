Cosa dicono le stelle per il 4 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete – Sentite di aver bisogno di un rifugio tutto vostro. Ritagliatevi uno spazio dove nessuno può raggiungervi...
Toro – Un no detto al momento giusto vi restituisce dignità e tempo. Non tutto merita la vostra presenza.
Gemelli – Vi accorgete che ridere di voi stessi è una forma di libertà. Prendetevi meno sul serio, ogni tanto.
Cancro – Vi sorprende quanto poco serva per sentirvi appagati. Una tazza calda, un buon libro e un abbraccio sincero.
Leone – La musica di sottofondo alla vostra giornata cambia ritmo. Assecondatela: lei sa dove portarvi....
Vergine – Qualcuno tornerà a cercarvi con parole diverse dal passato. Ascoltate prima di giudicare, poi decidete.
Bilancia – Un talento nascosto scalpita per venire alla luce. Dategli spazio: potrebbe stupire voi e chi vi sta intorno.
Scorpione – Volete riavvicinarvi a chi avevate perso di vista. Un ponte crollato si può sempre ricostruire...
Sagittario – La bellezza si nasconde dove non guardate mai. Alzate lo sguardo dalle abitudini e lasciatevi meravigliare.
Capricorno – Il vento del rinnovamento vi scompiglia i capelli e le certezze. Lasciate che spazzi via ciò che non serve più.
Acquario – Vi accorgete che sapete perdonarvi più facilmente di prima. Essere più indulgenti vi farà bene!
Pesci – Una fatica di troppo vi avverte: state correndo oltre le vostre forze. Rallentate prima che il corpo protesti.