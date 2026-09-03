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04 settembre 2026 alle 00:48

Coppa Italia, il Cagliari esce di scena 

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Il Cagliari esce di scena in Coppa Italia. Decide un gol di Mulattieri all’87’: il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi di finale in casa della Roma. Pisacane punta sul turnover, pensando anche alla gara di lunedì con il Lecce alla Domus. Male i rossoblù nel primo tempo, chiuso sotto di un gol (Harroui al 23’). Meglio nella ripresa, anche per i cambi, a partire da Romano. Il Cagliari pareggia al 12’ con Mendy (nella foto di Fabio Murru) su assist di Fadera, ma non riesce a raddoppiare, subendo il gol a pochi minuti dai calci di rigore. In campo nel finale l’ex Zappa, applauditissimo.

l alle pagine 42, 43

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