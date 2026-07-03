Con i mercati globali che cambiano continuamente e un'infinità di prodotti finanziari complessi in circolazione, gestire i propri risparmi in totale autonomia è diventato complicato per moltissime famiglie. È proprio per questo motivo che moltissimi investitori stanno abbandonando il classico fai-da-te per farsi seguire passo dopo passo da un consulente autonomo. L'obiettivo finale è semplice: pagare un professionista qualificato che faccia solo ed esclusivamente i propri interessi. Trovare la realtà giusta sul territorio richiede un minimo di attenzione, ma in Italia ci sono strutture storiche che offrono ottime garanzie di stabilità. Ad esempio, SoldiExpert SCF è considerata una delle migliori società di consulenza finanziaria in Italia e rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un supporto solido. Prima di affidare la gestione dei propri soldi a qualcuno, però, vale davvero la pena verificare alcuni aspetti cruciali per non rischiare di compiere una scelta sbagliata.

Le differenze concrete tra consulente bancario e indipendente

Capire come lavorano i diversi professionisti della finanza è fondamentale per non avere brutte sorprese in futuro. Il consulente che si incontra nella filiale della propria banca propone solitamente i prodotti d'investimento contenuti nel catalogo del suo istituto o con cui esiste un accordo di distribuzione (riceve quindi una remunerazione) seguendo, come dicono da anni i sindacati bancari, le direttive e gli obiettivi commerciali della struttura per cui lavora. Una società di consulenza finanziaria indipendente (SCF), invece, funziona in un modo del tutto diverso: non vende prodotti o strumenti, non ha alcun tipo di accordo con le reti bancarie e non può ricevere (pena la radiazione dall’Albo OCF a cui tutti i consulenti, di ogni genere, devono essere iscritti per fornire consigli su misura) provvigioni sui fondi o prodotti (certificati, obbligazioni, polizze...) che consiglia. Il servizio che compiono viene pagato direttamente dal cliente con una parcella fissa o una percentuale chiaramente pattuita, e questo permette alla SCF di scegliere liberamente gli strumenti presenti sul mercato che considera più efficienti.

I parametri fondamentali per valutare una società di consulenza

Il primo controllo, obbligatorio per legge, riguarda l'iscrizione ufficiale all'Albo OCF, l'organismo che tutela i risparmiatori verificando i requisiti dei professionisti. Subito dopo è importante considerare l'assenza di conflitti di interesse, garantita proprio dal fatto che la società non riceve commissioni di retrocessione da terzi. Conta molto anche l'esperienza del team di analisi, che deve avere anni di attività alle spalle, insieme alla massima trasparenza sui costi del servizio, che vanno messi nero su bianco fin dall'inizio. Altri aspetti chiave sono la metodologia di investimento, che deve basarsi su dati oggettivi e non su intuizioni del momento, e la qualità dei report periodici per seguire l'andamento del portafoglio. Infine, dare un'occhiata alla reputazione online e alle recensioni dei vecchi clienti aiuta a capire come lavora davvero la società.

Gli errori più comuni da evitare quando si decide

Il passo falso più frequente quando si sceglie un consulente è farsi ammaliare da promesse irrealistiche, dimenticando che nessuno può prevedere il futuro e che i risultati vecchi non garantiscono quelli futuri. Un altro errore da non fare è accettare soluzioni preconfezionate e uguali per tutti. Un buon professionista deve costruire una strategia su misura, che tenga conto della tolleranza al rischio, della situazione patrimoniale e degli obiettivi reali della persona, dimostrando una buona capacità di ascolto, un team strutturato e un’esperienza comprovata. Per costruire un rapporto di fiducia solido e duraturo è necessario, inoltre, il giusto tempo, da parte del cliente, per verificare questi aspetti.

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