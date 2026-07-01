Musica e spettacolo tornano ad abbracciare le radici millenarie della Sardegna, trasformando lo straordinario sito archeologico di Su Nuraxi a Barumini, in un palcoscenico a cielo aperto. Dall’11 al 31 luglio, per il secondo anno consecutivo, si accendono i riflettori del Barumini Music & Heritage Festival, rassegna firmata dalla direzione artistica di Mauro Meli e promossa dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura, in collaborazione col Comune di Barumini, l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e il contributo della Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna. Un appuntamento raffinato e di prestigio dove arte, cultura e storia identitaria dialogano con un sito archeologico di straordinaria bellezza - dichiarato nel 1997 Patrimonio Mondiale dell’Unesco - in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo.

Quattro gli appuntamenti da non perdere concentrati nel mese di luglio, in compagnia di artisti dal calibro internazionale quali i musicisti Cesare Chiacchiaretta e Giampaolo Bandini, l’attore Gabriele Lavia accompagnato da Otello Visconti, il tenore Francesco Demuro accompagnato da Cristiano Manzoni, i ballerini della Compagnia Artemis Danza (in ordine di apparizione). Quattro serate intime, preziose, capaci di far dialogare musica, teatro e danza nel cuore della Reggia nuragica più famosa dell’Isola, simbolo della Sardegna nel mondo e testimonianza unica di una civiltà che continua ad affascinare studiosi e visitatori internazionali.

“Su Nuraxi non è soltanto una testimonianza straordinaria del nostro passato, ma uno spazio vivo che continua a produrre cultura, conoscenza e opportunità. Vogliamo offrire ai visitatori esperienze capaci di emozionare e allo stesso tempo valorizzare l’identità profonda della Sardegna” ha dichiarato Salvatore Bellisai, presidente del Cda della Fondazione Barumini Sistema Cultura. Anche per Emanuele Lilliu, sindaco di Barumini, il festival rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di crescita culturale del territorio: “Portare grandi interpreti e produzioni di livello internazionale davanti al nostro monumento simbolo significa rafforzare il legame tra il territorio e la sua eredità culturale, rendendola sempre più accessibile, attrattiva e capace di generare nuove opportunità per tutta la Sardegna interna”.

Dopo il successo della prima edizione, il festival diretto da Mauro Meli, grande amante di tutto il territorio di Barumini sin da giovanissimo, rinnova dunque una formula che punta a valorizzare lo storico patrimonio culturale attraverso linguaggi artistici contemporanei e proposte di qualità: “Si tratta di spettacoli che non trovano spazio nei soliti circuiti festivalieri. Un cartellone pensato assieme ad alcuni amici artisti che mi hanno accompagnato negli anni, con l’idea di fare del canto, della musica strumentale, della parola e della danza uno strumento di conoscenza e di bellezza, capace di suscitare ed emozionare in particolare i più giovani. Per omaggiare un sito così potente come la Reggia ho pensato a una serie di proposte raffinate ma allo stesso tempo di facile ascolto, capaci di attrarre pubblici diversi” ha sottolineato Meli.

Un progetto che mette in relazione straordinari interpreti della scena artistica come l’attore e regista Gabriele Lavia e il tenore di fama Francesco Demuro, con uno dei luoghi simbolo dell’identità sarda. “Sono patrimoni mondiali che si uniscono – dichiara Demuro –: il sito di Barumini e le musiche immortali di Verdi rivivranno nell’incanto di Su Nuraxi. Sono profondamente orgoglioso di far parte di questa rassegna e nutro un sincero sentimento di affetto e amicizia nei confronti di Meli, con cui debuttai al Regio di Parma nel 2007”.

Fondamentale il ruolo della Direzione dei Musei Nazionali della Sardegna e della sua direttrice Melissa Ricetti che ha supportato con profonda convinzione la manifestazione. "Nel confermare la comunione di intenti e la sinergia che ci legano alla Reggia di Barumini, sosteniamo con entusiasmo una rassegna che, attraverso espressioni artistiche di grande livello, offrirà al pubblico un'esperienza sensoriale capace di esaltare il valore culturale millenario e universale dell'intera area archeologica di "Su Nuraxi””.

Barumini Music & Heritage Festival si conferma così uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate sarda, capace di coniugare la forza evocativa della musica e dello spettacolo con la bellezza senza tempo di uno dei siti archeologici più importanti d’Europa. Un viaggio tra arte e memoria che, ancora una volta, farà di Su Nuraxi il cuore pulsante della cultura di tutta l’area Mediterranea, dimostrando come il patrimonio del passato possa continuare a vivere e a parlare al presente attraverso il linguaggio universale dell’arte.

L’appuntamento fa parte del Festival Multidisciplinare Sardegna, finanziato dal Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato al Turismo e dalla Fondazione di Sardegna.

Il cartellone

Ad aprire il cartellone, sabato 11 luglio, sarà il concerto “Nubes de Buenos Aires”, affidato al duo Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta, protagonisti di un raffinato viaggio nella musica argentina attraverso le composizioni di Astor Piazzolla, Bardi e Pujol.

Venerdì 17 luglio, spazio all’incontro tra teatro e musica con uno dei più grandi interpreti della scena italiana, Gabriele Lavia, accompagnato al pianoforte dal maestro Otello Visconti. Lo spettacolo “Lo Shakespeare di Verdi” propone un percorso originale tra parole e note, un omaggio al genio del Bardo e alla musica immortale di Giuseppe Verdi, pensato appositamente per il fascino senza tempo di Su Nuraxi.

Venerdì 24 luglio, va in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna: il tenore Francesco Demuro, tra le voci italiane più apprezzate e richieste nel panorama lirico internazionale, accompagnato al pianoforte dal maestro Cristiano Manzoni, in un recital dal titolo “Arie d’Opera a Su Nuraxi”, con alcune delle più celebri pagine composte da Bellini, Verdi e Puccini.

Gran finale venerdì 31 luglio con “Puccini’s Opera. Voci di donne”, spettacolo firmato da Monica Casadei per Artemis Danza. Una creazione che intreccia arte coreutica, immagini e musica per raccontare quattro figure femminili iconiche dell’universo pucciniano, da Tosca a Madama Butterfly, Mimì e Turandot, restituendo al pubblico tutta la forza emotiva, la modernità e la profondità delle loro storie.

Programma

11 luglio 2026 (ore 21)

“Nubes de Buenos Aires”

Cesare Chiacchiaretta bandoneon

Giampaolo Bandini chitarra

Il duo Giampaolo Bandini-Cesare Chiacchiaretta, chitarra e bandoneon, si forma oltre venti anni fa con il preciso intento di proporre la musica argentina attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi. Da subito, diviene importante punto di riferimento nel panorama concertistico internazionale per la loro grande forza comunicativa unita a uno straordinario carisma. Invitato dai più importanti festival e teatri del mondo, il duo ha effettuato tournèe in più di 50 paesi del mondo, tra i quali Argentina, Messico, Usa, Corea, riscuotendo ovunque straordinari consensi di critica e di pubblico.

“NUBES DE BUENOS AIRES”

Astor Piazzolla:

-Bandoneon

-Adios Nonino

-Suite da Maria de Buenos Aires

-Oblivion

-Zita

-Libertango

Agustin Bardì:

-Gallo Ciego

Maximo Diego Pujol:

-Nubes de Buenos Aires

17 luglio 2026 (ore 21)

“Lo Shakespeare di Verdi”

Gabriele Lavia voce recitante

Otello Visconti pianoforte

Uno dei connubi più straordinari nella storia della lirica: quello tra William Shakespeare e Giuseppe Verdi, che il pubblico di Barumini potrà godere nell’immensità delle notti di Barumini. Protagonista di Lo Shakespeare di Verdi, un grandissimo Gabriele Lavia, accompagnato dal pianoforte di Otello Visconti. Tra le figure più potenti del teatro italiano degli ultimi cinquant’anni, Gabriele Lavia ha attraversato la scena come attore, regista, sceneggiatore e interprete dei grandi classici, da Shakespeare a Pirandello, da Dostoevskij a Čechov. “Penso che l’attrazione di Verdi per Shakespeare fosse legata più alla sua convinzione di poter trasformare in musica la grande letteratura che non ad affinità personali. Sicuramente aveva un istinto formidabile per l’arte con la a maiuscola. Ma se oggi, come allora, nessuno sa nulla della vita di Shakespeare, è innegabile che Verdi era molto attratto dalle tematiche che dominano la sua letteratura, ne era chiaramente innamorato del Macbeth, sia al momento di scriverlo, nel 1847, sia quando l’ha rivisto e ampliato definitivamente del 1865”.

24 luglio 2026 (ore 21)

“Arie d’Opera a Su Nuraxi”

Francesco Demuro tenore

Cristiano Manzoni pianoforte

Brani di Verdi, Puccini, Bellini e altri, scelti dal repertorio del tenore

31 luglio 2026 (ore 21)

“Puccini’s Opera. Voci di Donne”

Compagnia Artemis Danza

Coreografia, regia, scene, luci e costumi: Monica Casadei

Musiche: Giacomo Puccini

Musiche originali ed elaborazioni musicali: Fabio Fiandrini, Luca Vianini

Produzione: Compagnia Artemis Danza/ Monica Casadei

Coproduzione: Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

In collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, Istituto Italiano di Cultura di Tirana

Con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Cultura, Comune di Parma

La Compagnia Artemis Danza dedica il suo progetto artistico a quattro intramontabili eroine del compositore Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Ritroviamo la lettura personale di Monica Casadei sul tema del femminile posto al centro di un processo di reinterpretazione coreografica, visiva e musicale. Le protagoniste sono donne tanto diverse quanto legate da un fil rouge di storie attuali e senza tempo. L’amore tragico, l’amore contrastato e osteggiato, l’amore crudele che annienta, la bramosia di possesso che porta alla distruzione: tutto questo vive nei volti, nei corpi, nei gesti della Compagnia che non smette di far riflettere sull’attualità di storie che hanno commosso il pubblico di tutto il mondo.

Comunicato stampa:

https://www.fondazionebarumini.it/su-nuraxi-teatro-del-mondo/

Landing page con il programma degli eventi:

https://www.fondazionebarumini.it/barumini-music-heritage-festival/

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