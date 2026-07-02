Anche per l’estate 2026 torna il Barumini Link, il servizio di collegamento integrato che rende ancora più semplice raggiungere il patrimonio archeologico di Barumini dai principali nodi della mobilità regionale. Il servizio sarà operativo dal 1° luglio al 30 settembre, con possibilità di proroga.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fondazione Barumini Sistema Cultura, Comune di Barumini, Direzione regionale Musei Sardegna e Trenitalia, con l’obiettivo di favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura e rafforzare le connessioni tra le aree interne e le principali porte di accesso all’Isola.

Grazie al sistema integrato treno-bus, residenti e turisti potranno raggiungere con maggiore facilità il complesso nuragico di Su Nuraxi, Casa Zapata e il Centro Giovanni Lilliu, valorizzando un modello di mobilità sostenibile capace di sostenere i flussi turistici e promuovere uno dei territori più rappresentativi della Sardegna.

Il rinnovo del servizio conferma l’importanza strategica delle reti di collegamento per lo sviluppo del turismo culturale e per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico dell’Isola.

Il servizio Barumini Link

Garantisce il collegamento tra la stazione ferroviaria di San Gavino Monreale e il sito archeologico di Barumini – Su Nuraxi. Nei giorni feriali sono previste due corse in partenza da San Gavino alle 9.20 e alle 13.25, con arrivo a Barumini rispettivamente alle 10.00 e alle 14.05. Il rientro da Barumini verso San Gavino è programmato alle 14.15 e alle 17.15, con arrivo alle 14.55 e alle 17.55. Nei giorni festivi, invece, il servizio prevede una partenza da San Gavino alle 10.35 (arrivo alle 11.15) e una corsa di ritorno da Barumini alle 16.20, con arrivo a San Gavino alle 17.00.

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