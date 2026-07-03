Si spacciavano per operatori bancari e mettevano a segno truffe in tutta Italia. Un'associazione di criminali specializzati in complesse frodi informatiche e riciclaggio è stata scoperta dalla polizia che stamattina ha arrestato 18 persone (9 in carcere e 9 ai domiciliari) tra la Puglia e la Campania in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Foggia.

Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, svariati riciclaggi e falsi. In campo oltre 80 specialisti cyber da tutta Italia. Sequestrati dalla Polizia Postale computer, smartphone, denaro e software per falsificare assegni e documenti.

Secondo quanto accertato dalle indagini, l'associazione sarebbe articolata in due unità organizzative, una radicata nel Napoletano ed una nel Foggiano, dove sarebbe stato commesso il reato più grave, ovvero quello del riciclaggio.

Le indagini - fa sapere la polizia - hanno permesso di documentare truffe per ingenti somme e di bloccare la monetizzazione di elevati importi. I dettagli saranno resi noti dagli inquirenti in una conferenza stampa convocata nella procura di Foggia in mattinata.

(Unioneonline)

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