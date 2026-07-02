I momenti condivisi assumono quel valore imperdibile che solo in pochi luoghi si (ri)scoprono: all'Arbatax Park Resort, immerso nella natura dell'Ogliastra e affacciato sul mare della Sardegna orientale, la vacanza in famiglia è preziosa.

Per una famiglia, sovente, il vero pregio è l'occasione di ritrovarsi, tra avventure per i più piccoli, relax per gli adulti e il fascino di un ambiente unico.

All’Arbatax Park Resort le giornate seguono un ritmo diverso, più lento. Affacciato sul mare cristallino dell'Ogliastra e immerso in oltre 60 ettari di natura incontaminata, il resort regala comfort e servizi dedicati per offrire una vacanza su misura per le famiglie.

Il cuore dell'esperienza dedicata alle famiglie è l'area Telis, un'oasi immersa nella vegetazione della Penisola Bellavista, pensata per chi viaggia con bambini. Qui le camere si inseriscono armoniosamente nel paesaggio, a pochi passi dalle spiagge e dalle calette del resort, offrendo ambienti confortevoli e servizi studiati per rendere il soggiorno semplice e rilassante. Piscine dedicate, ampi spazi all'aperto e la vicinanza alle principali attività del resort permettono a grandi e piccoli di vivere ogni giornata in totale libertà.

A rendere la vacanza ancora più coinvolgente per i più piccoli è il programma VIK Club (Very Important Kids), un ricco calendario di attività pensato per bambini e ragazzi di tutte le età. Giochi, laboratori creativi, sport, esperienze a contatto con la natura e tanto divertimento, sempre seguiti da uno staff qualificato, trasformano ogni giornata in un'avventura.

L'ispirazione è il territorio. La Sardegna, con la sua ricchezza di storie antiche e misteri, è fucina di un'esperienza che stimola curiosità e immaginazione. Per i bambini ogni sentiero si trasforma in un'avventura, ogni attività in una nuova scoperta.

E mentre i più piccoli costruiscono amicizie e fabbricano ricordi, i genitori si concedono il meritato tempo per sé. Una passeggiata vista mare, qualche ora di relax, il piacere di lasciarsi avvolgere dal benessere della SPA.

A completare il vero valore di una vacanza in famiglia sono gli incontri inattesi con gli animali che popolano il parco naturalistico; una cena in cui raccontarsi le avventure della giornata per un ricordo autentico del viaggio.

In un mondo che accelera, esistono luoghi che donano spazio alla meraviglia e alla semplicità. All'Arbatax Park Resort la natura è una presenza costante che accompagna tutta la vacanza in famiglia: si vivono istanti insieme, ritrovando il piacere di stare uniti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

© Riproduzione riservata