Quando la primavera arriva sulla costa meridionale della Sardegna, la macchia mediterranea si riempie di profumi e i giorni si allungano lentamente. È in questo scenario che il Forte Village apre la stagione pasquale, trasformando il Resort in un’oasi di relax e divertimento per tutta la famiglia.

Dal 4 al 6 aprile, i residenti in Sardegna potranno vivere un soggiorno di due notti in pensione completa, tra momenti di sport, benessere e un’esperienza gastronomica unica nel suo genere.



Le giornate prendono il via tra passeggiate nella natura, partite di tennis, padel e basket, e proseguono con momenti di puro relax all’Acquaforte Thalasso & Spa, dove sei vasche di acqua marina si uniscono a sauna e bagno turco, regalando un vero rituale rigenerante grazie ad un ingresso giornaliero incluso nel pacchetto.



La Pasqua al Forte Village è anche un viaggio nei sapori: i pranzi di Pasqua e Pasquetta celebrano la tradizione mediterranea, affiancando ricette classiche italiane a proposte internazionali, mentre la Cena di Gala della domenica diventa un momento conviviale per festeggiare insieme.



I più piccoli vivranno giornate divertenti e stimolanti con giochi e laboratori creativi al Children’s Wonderland e, per aggiungere un tocco di avventura, il lunedì di Pasquetta debutterà la nuova zip line, un’occasione unica per sorvolare il parco e ammirare dall’alto il Forte Village.



Tra musica dal vivo, spettacoli serali e la bellezza della natura circostante, la Pasqua al Forte Village diventa così un’esperienza capace di unire relax, gusto e divertimento in famiglia, inaugurando nel modo migliore la stagione più attesa dell’anno.



Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 070 9218818 oppure inviare una mail a holiday@fortevillage.com.





Forte Village

© Riproduzione riservata