Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati a Cascais, in Portogallo, l'annuncio è stato dato dalla coppia attraverso i propri profili Instagram. La cerimonia è avvenuta in gran segreto, in presenza solo dei cinque figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel duomo di Funchal, sull'isola di Madeira, dove solo pochi giorni fa una folla di curiosi, turisti e giornalisti si era radunata seguendo il tam-tam delle reti sociali.

Cristiano Ronaldo dopo la celebrazione del matrimonio con la compagna Georgina Rodriguez ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo come didascalia: le lettere "C" e "G", iniziali dei loro nomi, insieme ad un cuore.

Il rito nuziale si è svolto nella località balneare portoghese di Cascais, vicino a Lisbona, ha dichiarato all'Afp il Brunswick Group, che gestisce le pubbliche relazioni del giocatore.

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