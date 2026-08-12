A quasi tre anni dalla scomparsa, Davide Pils continua a vivere e celebrare, attraverso le sue opere, la storia e le tradizioni di Assemini. Domenica scorsa al Parco delle Terrecotte la comunità si è raccolta per ricordare l’amatissimo street artist scomparso nel 2023 a soli 38 anni.

L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e inserita nella rassegna “Estate al Parco” ha visto la partecipazione di tanti colleghi e amici che hanno condiviso emozioni, ricordi privati e testimoniato il percorso creativo e umano dell’artista.

Il sindaco Mario Puddu ha annunciato il finanziamento di diecimila euro per il recupero e la valorizzazione delle opere di Pils. L’assessore alla cultura Sergio Nuvoli ha proposto un concorso per street artist: «Con la sua arte e insieme agli altri artisti Davide ha indicato una strada, quella della bellezza, unica salvezza in un mondo sempre più violento e in guerra. Assemini può essere la casa della street art, chiederemo agli artisti di proporre nuove opere per abbellire la nostra città. Con l’aiuto della famiglia di Davide esporremo le sue creazioni, magari nello splendido auditorium con annesso museo che vogliamo aprire al più presto».

All’ingresso del Parco delle Terrecotte in un grande pannello espositivo un collage delle opere più note dell’artista.

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