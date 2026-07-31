Con l’arrivo della stagione estiva e con l’aumento delle temperature, cresce il tempo trascorso all’aria aperta. In una regione come la Sardegna, dove il sole rappresenta una risorsa straordinaria ma anche un fattore di rischio, diventa fondamentale parlare di esposizione al sole consapevole. I raggi ultravioletti (UV), infatti, sono tra i principali responsabili dei danni cutanei, sia nel breve che nel lungo periodo.

I raggi UV si distinguono principalmente in UVA e UVB. I raggi UVB colpiscono gli strati più superficiali della pelle e sono quelli responsabili delle scottature solari, manifestazioni immediate di un danno cutaneo. I raggi UVA, invece, riescono a penetrare più in profondità nel derma, sono presenti tutto l’anno, anche con il cielo coperto e sono capaci di attraversare vetri e superfici; sono anche i principali responsabili del fotoinvecchiamento, causando perdita di elasticità, rughe e discromie cutanee, oltre a contribuire allo sviluppo di patologie più gravi, come i tumori della pelle.

Contrariamente a quanto si pensa, l’abbronzatura non rappresenta una protezione, ma una risposta difensiva dell’organismo a un’aggressione già avvenuta. L’esposizione ripetuta e non protetta ai raggi UV determina un accumulo di danni che, nel tempo, può compromettere in modo significativo la salute della pelle.

Con queste premesse capiamo che l’utilizzo della protezione solare non dev’essere considerato un gesto occasionale, ma un vero e proprio gesto di prevenzione quotidiana. Scegliere un prodotto ad ampio spettro, in grado di proteggere sia dai raggi UVA che UVB, è il primo passo per una prevenzione efficace.

L’acronimo SPF che leggiamo nelle confezioni delle creme solari sta per “Sun Protection Factor” e misura la capacità del prodotto di proteggere la pelle dai raggi UVB. Il numero associato all’SPF non va però interpretato in modo semplicistico. In termini concreti, un SPF 30 blocca circa il 97% dei raggi UVB, mentre un SPF50+ arriva al 98% circa. La differenza può sembrare minima, ma diventa significativa soprattutto per i fototipi chiari o particolarmente sensibili.

Per garantire una protezione ottimale, è importante applicare la crema solare nelle adeguate quantità: 2 ml di prodotto per centimetro quadrato di pelle e circa 15-20 minuti prima dell’esposizione al sole, riapplicarla ogni due ore, oltre che dopo il bagno o un’eccessiva sudorazione. Dobbiamo anche ricordarci di non trascurare le parti più sensibili, come le orecchie, il collo, il cuio capelluto, il collo del piede, cicatrici e le labbra. Particolare attenzione dev’essere, inoltre, riservata ai bambini e agli individui con i fototipi più chiari, maggiormente vulnerabili ai danni da radiazione solare.

Nella scelta del solare dobbiamo fare attenzione a ricercare nella confezione del prodotto la dicitura UVA cerchiata, che ci garantisce la protezione contro i raggi UVA che sono i responsabili dei danni cellulari più profondi.

È importante ricordarsi che l’utilizzo dell’SPF deve far parte della vita quotidiana, anche in città, in una giornata nuvolosa o durante brevi esposizioni, poiché riduce significativamente l’impatto cumulativo causata dai raggi UV. La prevenzione, oggi, passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani, semplici ma fondamentali.

Per orientarsi nella scelta dei prodotti più adatti alle proprie esigenze, è sempre consigliabile affidarsi al consiglio di professionisti qualificati come i farmacisti e le addette dermocosmetiche delle Parafarmacie Sant’Ignazio. Presso i loro punti vendita, un’ampia selezione di prodotti si affianca a una consulenza personalizzata, pensata per accompagnare il cliente ad una scelta consapevole e mirata. Nelle Parafarmacie Sant’Ignazio sono presenti i migliori marchi dermatologici e cosmetici, come: Bionike, Avène, SVR, Lierac, Eucerin, Euphidra e tanti altri, con promozioni e sconti vantaggiosi. Un servizio che unisce competenza, qualità e attenzione alla salute della pelle, per vivere il sole con maggiore sicurezza e consapevolezza.

Informazione promozionale a cura di Parafarmacia Sant’Ignazio

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