Cagliari. Dal 2009, l'azienda Onoranze Funebri La Cattolica offre la migliore esperienza nel momento dell'addio ai propri cari. Da un’idea di Davide Mazzanobile e Oscar Aldorisio, le competenze si sono unite in un'impresa che mette al centro le persone. In più di quindici anni di attività, l'impegno resta rivolto al sostegno delle famiglie. Ecco che, si è investito nella formazione e nell’innovazione, senza dimenticare il legame con la comunità e la tradizione di questo mestiere.

Nulla è lasciato al caso per rendere l'esperienza umana e di alto livello, a cominciare dalla cura verso i clienti e i dettagli.

La Cattolica Onoranze Funebri ha sede a Cagliari, opera nel territorio isolano ma offre servizi in tutta Italia; é specializzata in funerali in stile economico, classico, di lusso, garantendo professionalità e trasparenza.

Oltre l'empatia, l'impresa propone una ricca gamma di prodotti: varie tipologie di feretri, urne, croci, composizioni floreali, un vasto parco auto.

Il pregio all'ultimo saluto.

Contatti:

070.739130

agenzialacattolica@hotmail.it

