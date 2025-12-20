Attivato il servizio ASCOT(Ambulatorio Straordinario di Continuità Territoriale)a Giba e Piscinas. Servizio attivato a tutela dei cittadini rimasti senza medico di medicina generale a seguito del pensionamento del precedente titolare.

L’attivazione arriva dopo alcuni mesi in cui i cittadini hanno potuto contare su un servizio essenziale ma dalla giornata di mercoledì potranno contare su un nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria di base. Sono serviti i numerosi solleciti dei primi cittadini Andrea Pisanu e Mariano Cogotti che hanno costantemente sollecitato la ASL. «Nonostante i numerosi tentativi messi in atto per garantire la continuità del servizio fa sapere la direzione della ASL Sulcis– attraverso selezioni per incarichi definitivi e provvisori e una successiva manifestazione di interesse in regime libero-professionale – tutte le procedure sono purtroppo andate deserte. Di fronte a questa situazione, si è quindi scelto di intervenire in modo concreto con l’attivazione dell’ASCoT».

L’ambulatorio, sarà collocato presso la Casa della Salute di Giba, osserverà un’apertura di 20 ore settimanali. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli orari definitivi. Il servizio garantirà visite mediche e prescrizioni di farmaci e prestazioni specialistiche, assicurando così la continuità dell’assistenza sanitaria di base.

