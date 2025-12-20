Dopo 15 giornate, nel girone A di Promozione, nella classifica dei migliori, Alberto Usai ha operato il sorpasso su Andrea Sanna: l’esperto centrocampista del Selargius ha conquistato il dodicesimo voto, lasciandosi alle spalle l’attaccante del Terralba, fermo a quota undici e raggiunto da Marco Gianoli (Tharros), Gino Noli (Tonara) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia). In doppia cifra, con dieci voti, anche Mirco Carboni (Castiadas), Andrea Girseni (Freccia Partes Montis), Edoardo Sedda (Ovodda) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Nel girone B, il centrocampista Edoardo Donati (Arzachena) ha raggiunto in vetta, con 11 voti, Federico Pireddu (Li Punti). Alle spalle della coppia di testa segue un altro tandem composto dal capitano dell’Arzachena Danilo Bonacquisti e da Juan Vera Rubio (Macomerse).

GIRONE A

12 PUNTI: Alberto Usai (Selargius).

11 PUNTI: Andrea Sanna (Terralba Bellu); Marco Gianoli (Tharros); Gino Noli (Tonara); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).

10 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Girseni (Freccia P.M.); Edoardo Sedda (Ovodda); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

9 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Gian Marco Trogu (Tonara).

8 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Santiago Pendin (Baunese); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Abdoulaye Mboup (Guspini); Daniel Bilea (Ovodda); Gianluca Reginato (Selargius); Nicola Orrù (Tharros); Michel Milia e Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

7 PUNTI: Paolo Atzeni (Arborea); Giacomo Caddeo e Manuel Littera (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes (Baunese); Francesco Piras (Freccia P.M.); Angelo Marci (Guspini); Fabrizio Casu (Uta 2020).

6 PUNTI: Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Matteo Civile (Calcio Pirri); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Fabio Fredrich e Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Ezequiel Cordoba e Stefano Mura (Guspini); Agustin Acosta (Tonara); Matteo Atzei, Stefano Demurtas e Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

11 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Federico Pireddu (Li Punti).

10 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Juan Vera Rubio (Macomerese).

9 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Domenico Saba (Bonorva); Giovanni Moroni (Castelsardo); Santiago Mateucci (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Luca Barone (Luogosanto); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 3, Atl. Bono 6).

8 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Samuele Pinna (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Mattia Asara (Castelsardo); Predrag Radovanovic (Coghinas); Paolo Tuccio (Li Punti); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Nahuel Mendez (Ozierese); Oscar Kevin Foddai e Luca Olianas (Thiesi); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

7 PUNTI: Alessio Fadda (Alghero); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Agustin Meli (Coghinas); Andrea Zinellu (Li Punti); Antonio Mossa (Luogosanto); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Gonzalo Ferro (Ozierese); Ignacio Marroquin (Stintino); Victory Igene (Usinese).

6 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Augusto Bonivardi e Gino Esteban Copetti (Arzachena); Francesco Mannoni (Bonorva); Sidi Cisse Kaba (Bosa); Samuele Rais (Campanedda); Dramane Cissè e Massimo Cosseddu (Luogosanto); Tiago Virdis (Macomerese); Antonio Fantasia (Ozierese); Gabriele Bazzoni e Giuseppe Pitruzzello (San Giorgio P.); Roberto Sanna (Tuttavista); Cristian Irde (Usinese).

5 PUNTI: Alessio Virdis (Alghero); Giuseppe Meloni e Luigi Solinas (Atletico Bono); Alessandro Pusceddu (Bonorva); Julien Ba Seydina (Bosa); Andrea Usai (Campanedda); Giovanni Pinna (Castelsardo); Federico Nahuel Fernandez e Franco Leonel Ruggeri (Ghilarza); Giovanni Dieni (Li Punti); Antonio Secchi (Luogosanto); Salvatore Apeddu (Ozierese); Alex Alcazar, Francesco Delizos, Federico Romero e Francesco Saragato (San Giorgio P.); Leandro Cobas Ladrero, Simone Troisi e Rafael Zuchi (Stintino); Fabrizio Canu (Thiesi); Simone Mameli (Tuttavista); Pietro Tanca (Usinese).

