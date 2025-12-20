Un finale da brividi premia l’Esperia Cagliari. Al PalaPirastu i rossoblù resistono alla rimonta dello Step Back Caiazzo e chiudono il 2025 con una vittoria pesante per 76-71, che vale il terzo successo consecutivo e la conferma dell’imbattibilità casalinga nel campionato di Serie B Interregionale.

La partita vive di continui strappi e cambi di inerzia. È l’Esperia a partire meglio, sfruttando l’impatto di Cabriolu per costruire il primo vantaggio, ma la risposta ospite è immediata. Caiazzo si affida a Smorra, che prende in mano l’attacco e firma il controparziale che ribalta il punteggio già al termine del primo quarto.

Nel secondo periodo la squadra di casa alza ritmo e intensità, trovando maggiore fluidità offensiva. Il parziale di 24-14 consente ai cagliaritani di andare al riposo lungo con il controllo della gara, anche se senza riuscire a scavare un solco definitivo.

Dopo l’intervallo la sfida resta apertissima. Smorra continua a colpire, affiancato da Aldi, e Caiazzo rimane stabilmente in partita fino agli ultimi possessi. A due minuti dalla sirena la tripla di Aldi completa il sorpasso ospite e ammutolisce il PalaPirastu.

Nel momento più delicato, però, l’Esperia mostra compattezza e sangue freddo. Thiam e Potì firmano il parziale decisivo di 6-0 che ribalta ancora una volta l’inerzia e consegna ai rossoblù una vittoria preziosa, utile a consolidare la classifica dopo un avvio di stagione segnato da alti e bassi.

Esperia-Caiazzo 76-71

Confelici Carni Cagliari: Pedemonte ne, N. Manca, Cabriolu 9, Potì 19, Frattoni 20, Thiam 5, Picciau 2, Locci 6, Tocco, Pili 8, Morgillo 7. Allenatore F. Manca

Pepe in Grani Caiazzo: Mastroianni 5, Russo, Puoti 1, Smorra 18, Caloia 11, Pagano 4, Aldi 17, Campanile ne, Johnson 15. Allenatore Petrazzuoli

Parziali: 17-18; 41-32; 60-54

© Riproduzione riservata