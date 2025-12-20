Selargius si prende il derby. Nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A2 femminile, la Nuova Icom supera la Sardegna Marmi Virtus Cagliari 55-51 al PalaRestivo e chiude il 2025 rafforzando la propria posizione nella corsa ai playoff. Un successo tutt’altro che scontato, arrivato nonostante l’addio improvviso dell’ala danese Sidney Erikstrup, rientrata in patria alla vigilia della sfida.

La Virtus approccia meglio la partita, trovando subito buone soluzioni offensive e mettendo il naso avanti nei primi minuti, trascinata dalla tripla di Tykha. La reazione delle padrone di casa, però, è immediata: il San Salvatore cambia marcia, piazza un break di 10-0 e ribalta l’inerzia già nel primo quarto, chiuso avanti 14-11.

Nel cuore della gara Selargius gioca con maggiore scioltezza, mentre le cagliaritane faticano a trovare continuità. Dopo una lunga fase di equilibrio, Juhasz e Mura firmano l’allungo che consente alle giallonere di andare all’intervallo sul +9, costruendo un margine prezioso in una partita a basso punteggio.

La ripresa restituisce una Virtus più aggressiva e determinata. La Sardegna Marmi alza l’intensità difensiva e rimane costantemente in scia, senza però riuscire a completare l’aggancio. Nel finale, la nuova arrivata Nativi riaccende le speranze ospiti riportando le sue sul -2, ma a 19 secondi dalla sirena spreca l’occasione del pareggio da distanza ravvicinata. Dall’altra parte D’Angelo non trema dalla lunetta e chiude i conti, facendo partire la festa del PalaRestivo.

Virtus Cagliari-San S. Selargius 51-55

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 8, Zieniewska 14, El Habbab 7, Corda 4, Tykha 8, Deidda ne, Setzu ne, Gallus ne, Pasolini, Nativi 10, Pellegrini Bettoli, Anedda. Allenatore Staico

Nuova Icom Selargius: D’Angelo 11, Mura 5, Berrad 6, Ceccarelli 6, Juhasz 19, Ingenito 3, Ruggeri ne, Valenti ne, Demetrio Blecic 2, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 11-14; 22-31; 37-41

