Oktoberfest Sardegna 2025 – la Festa della birra torna all’Opera Music Forum
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sabato 18 ottobre 2025 la Fiera Internazionale della Sardegna si trasforma in una grande festa in pieno stile bavarese: ritorna l’Oktoberfest Sardegna, l’evento che ogni anno richiama migliaia di persone pronte a brindare, ballare e vivere una notte di pura allegria firmata Opera Music Forum.
Grandi tavolate, fiumi di birra, street food, musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte: un mix perfetto che porta nel cuore di Cagliari l’atmosfera inconfondibile dell’Oktoberfest di Monaco.
Tra boccali che si alzano al cielo e risate senza fine, sarà impossibile non lasciarsi trascinare dal ritmo della festa.
- Opera Music Forum – Fiera di Cagliari
- Dalle ore 18:00 fino a tarda notte
- Musica, show e DJ set per ballare fino all’ultimo brindisi
- Food corner con piatti tipici, street food e specialità bavaresi
- Birre artigianali e internazionali servite nei tradizionali boccali da mezzo litro e litro
Come ogni anno, l’ingresso sarà limitato: l’evento va sold out in anticipo, per questo è consigliato acquistare i biglietti online su www.operamusic.it per assicurarsi un posto nella festa più attesa dell’autunno.
Chi vuole entrare ancora più nel clima tedesco potrà indossare abiti tradizionali bavaresi, ma anche senza lederhosen o dirndl… l’importante è portare la voglia di divertirsi e brindare insieme.