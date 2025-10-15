Sabato 18 ottobre 2025 la Fiera Internazionale della Sardegna si trasforma in una grande festa in pieno stile bavarese: ritorna l’Oktoberfest Sardegna, l’evento che ogni anno richiama migliaia di persone pronte a brindare, ballare e vivere una notte di pura allegria firmata Opera Music Forum.

Grandi tavolate, fiumi di birra, street food, musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte: un mix perfetto che porta nel cuore di Cagliari l’atmosfera inconfondibile dell’Oktoberfest di Monaco.

Tra boccali che si alzano al cielo e risate senza fine, sarà impossibile non lasciarsi trascinare dal ritmo della festa.

  • Opera Music Forum – Fiera di Cagliari
  • Dalle ore 18:00 fino a tarda notte
  • Musica, show e DJ set per ballare fino all’ultimo brindisi
  • Food corner con piatti tipici, street food e specialità bavaresi
  • Birre artigianali e internazionali servite nei tradizionali boccali da mezzo litro e litro

Come ogni anno, l’ingresso sarà limitato: l’evento va sold out in anticipo, per questo è consigliato acquistare i biglietti online su www.operamusic.it per assicurarsi un posto nella festa più attesa dell’autunno.

Chi vuole entrare ancora più nel clima tedesco potrà indossare abiti tradizionali bavaresi, ma anche senza lederhosen o dirndl… l’importante è portare la voglia di divertirsi e brindare insieme.

© Riproduzione riservata