Centinaia di persone hanno manifestato ieri nel centro di Tunisi contro le politiche del presidente Kaïs Saïed, rispondendo all'appello del movimento civico Nafas.

Lo riferiscono diversi media locali, precisando che la manifestazione, partita da Place du Passage, ha attraversato il centro della capitale fino a raggiungere avenue Habib Bourguiba e il Teatro Municipale.

Al centro della protesta il carovita, la perdita del potere d'acquisto, la disoccupazione, le difficoltà di accesso ai medicinali e le interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità.

Durante il corteo sono stati scanditi anche slogan direttamente politici contro Saïed e per la liberazione dei detenuti politici. Alla mobilitazione avevano annunciato l'adesione diverse componenti dell'opposizione, tra cui la coalizione a guida islamista Fronte di Salvezza Nazionale, l'islamico Ennahda, la Corrente democratica, Al Joumhouri e il Parti Destourien Libre, nonostante le profonde divergenze che separano alcune di queste formazioni.

Un importante dispositivo di sicurezza era stato predisposto nel centro della capitale, con chiusure stradali e barriere lungo il percorso. L'affluenza è apparsa inferiore rispetto alla precedente manifestazione anti-Saied del 25 luglio scorso.

(Unioneonline)

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