Cosa dicono le stelle per il 21 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete - Vi frulla in testa un dubbio che non vi lascia in pace. Datevi una risposta e smettete di rimuginare.
Toro - Sentite crescere dentro il bisogno di dire la vostra. Fatelo con garbo e verrete ascoltati come meritate.
Gemelli - Vi sentite osservati e apprezzati per ciò che fate. Questa attenzione vi dà nuova linfa per andare avanti.
Cancro - Chi credevate distante si rivela più vicino del previsto. Le distanze a volte sono solo apparenti...
Leone - Le vecchie abitudini vi stanno strette. È arrivato il momento di provare qualcosa di diverso, finalmente.
Vergine - Un ricordo affiora e vi commuove. Non fuggite dalle emozioni: sono la prova che avete vissuto intensamente.
Bilancia - Basta poco per rimettervi in carreggiata: un respiro, un sorriso e tanta voglia di ricominciare da capo.
Scorpione - Qualcuno tenta di mettervi fretta, ma voi conoscete i vostri tempi. Andate avanti al vostro ritmo.
Sagittario - La testa dice una cosa, il cuore ne dice un’altra. Ascoltate entrambi prima di prendere una scelta.
Capricorno - Un imprevisto vi costringe a cambiare i piani, ma si rivelerà una svolta migliore del percorso previsto.
Acquario - Una piccola vittoria personale vi riempie di orgoglio. Assaporatela senza minimizzarla come fate di solito.
Pesci - Vi accorgete che la felicità dipende dagli altri meno di quanto credevate. Questo vi rende liberi.