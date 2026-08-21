Ariete - Vi frulla in testa un dubbio che non vi lascia in pace. Datevi una risposta e smettete di rimuginare.

Toro - Sentite crescere dentro il bisogno di dire la vostra. Fatelo con garbo e verrete ascoltati come meritate.

Gemelli - Vi sentite osservati e apprezzati per ciò che fate. Questa attenzione vi dà nuova linfa per andare avanti.

Cancro - Chi credevate distante si rivela più vicino del previsto. Le distanze a volte sono solo apparenti...

Leone - Le vecchie abitudini vi stanno strette. È arrivato il momento di provare qualcosa di diverso, finalmente.

Vergine - Un ricordo affiora e vi commuove. Non fuggite dalle emozioni: sono la prova che avete vissuto intensamente.

Bilancia - Basta poco per rimettervi in carreggiata: un respiro, un sorriso e tanta voglia di ricominciare da capo.

Scorpione - Qualcuno tenta di mettervi fretta, ma voi conoscete i vostri tempi. Andate avanti al vostro ritmo.

Sagittario - La testa dice una cosa, il cuore ne dice un’altra. Ascoltate entrambi prima di prendere una scelta.

Capricorno - Un imprevisto vi costringe a cambiare i piani, ma si rivelerà una svolta migliore del percorso previsto.

Acquario - Una piccola vittoria personale vi riempie di orgoglio. Assaporatela senza minimizzarla come fate di solito.

Pesci - Vi accorgete che la felicità dipende dagli altri meno di quanto credevate. Questo vi rende liberi.

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