Fondata nel 1962 come fabbrica di insegne luminose e cartelli, Neon Europa ha sviluppato nel tempo un percorso di progressiva diversificazione, strutturando l’attività per divisioni operative specializzate. Un’evoluzione avviata dalla fine degli anni Ottanta con il passaggio alla seconda generazione e consolidata negli anni successivi.

Accanto alla comunicazione visiva, l’azienda opera oggi come rivenditore di arredi e attrezzature per bar, ristoranti e strutture alberghiere, un ambito che rappresenta una delle aree di maggiore crescita, grazie a numerose forniture realizzate sul territorio. Completano l’offerta gli arredi per uffici e negozi, la lavorazione e vendita di lastre in plexiglass e materiali plastici e la realizzazione di allestimenti per musei e spazi espositivi.

Tutte le divisioni garantiscono un servizio completo, dalla progettazione al montaggio, con interventi su scala regionale e attenzione alla qualità dei materiali e alla personalizzazione delle soluzioni.

