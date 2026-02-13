Ceneri in mare nel Golfo di Cagliari: un rito sobrio e regolamentato
Cresce anche a Cagliari la richiesta di dispersione delle ceneri in mare, una scelta sempre più sentita da chi desidera un commiato sobrio e in armonia con la natura. In questo contesto si inserisce il servizio proposto dall’Agenzia Funebre Don Bosco Srl, che consente la dispersione delle ceneri nel pieno rispetto delle normative vigenti, con le autorizzazioni del Comune e della Capitaneria di Porto.
La cerimonia si svolge nel Golfo di Cagliari, ai piedi della Sella del Diavolo, a due miglia dalla costa, con partenza dal porto di Su Siccu, fronte Basilica di Bonaria. Il servizio prevede il trasporto su un’imbarcazione sicura e confortevole, condotta da uno skipper esperto, con la possibilità di partecipazione fino a dodici persone.
Petali di rose e musica soft accompagnano il momento della dispersione. L’agenzia ricorda inoltre le altre opzioni previste dalla legge: affidamento delle ceneri a un familiare, dispersione in terreno idoneo o tumulazione in loculo o nicchia cimiteriale.
Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco