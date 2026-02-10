Cagliari è una città che invecchia: secondo i dati demografici più recenti, la popolazione over 65 continua ad aumentare e, insieme ad essa, crescono le necessità di assistenza continuativa, sicura e soprattutto umana. Un fenomeno che riguarda l’intera Sardegna e che nel capoluogo assume contorni sempre più evidenti, soprattutto nei quartieri storici e nell’area metropolitana.

Le residenze per anziani rappresentano per molte famiglie una soluzione rapida, ma sempre più cagliaritani scelgono una strada diversa: garantire ai propri genitori e nonni la serenità delle mura domestiche, con l’aiuto di badanti competenti, formate e capaci di ascoltare. Una scelta che rispecchia profondamente la cultura sarda, da sempre legata alla casa, alla famiglia e alla cura dei propri anziani.

Non è un caso che negli ultimi anni nell’area di Cagliari e nel Sud Sardegna si sia registrato un forte incremento della domanda di assistenza domiciliare. Accanto a famiglie sempre più esigenti si è sviluppato un mercato complesso, fatto di offerte improvvisate, personale senza formazione adeguata e soluzioni di fortuna. In questo scenario, avere un interlocutore serio, solido e specializzato non è un dettaglio: è un’esigenza concreta.

Gallas Group: dove l’empatia incontra la professionalità

Gallas Group nasce per rispondere esattamente a questo bisogno. Leader nazionale nel reclutamento e nella selezione di badanti e collaboratori familiari, l’azienda ha costruito il proprio metodo su due pilastri: il valore umano e la professionalità.

Non a caso, la scelta di aprire proprio a Cagliari la 50ª sede Gallas Group in Italia rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita dell’azienda. Una decisione che conferma l’attenzione verso un territorio in cui l’invecchiamento della popolazione e il bisogno di assistenza qualificata stanno diventando centrali, e dove le famiglie chiedono soluzioni affidabili e strutturate.

Una badante non è solo un servizio: è una presenza quotidiana nella casa dei nostri anziani, una figura che deve saper assistere, comprendere e comunicare. Per questo motivo la selezione da parte di Gallas Group è rigorosa: solo il 19% delle candidature viene contrattualizzato, perché non bastano il curriculum e l’esperienza, servono empatia, ascolto, affidabilità e una buona conoscenza della lingua italiana.

A Cagliari, come in molte realtà del Sud e delle isole, dove una parte significativa del personale proviene da altri Paesi, la comunicazione diventa un elemento determinante per costruire fiducia e garantire una cura adeguata.

La serenità di invecchiare tra le mura di casa propria

La casa resta il luogo della memoria, della routine, delle fotografie, degli oggetti cari. In Sardegna questo legame è ancora più profondo. Per un anziano, essere sradicato dal proprio contesto significa spesso perdere equilibrio, sicurezza e serenità.

L’assistenza domiciliare permette invece di preservare abitudini, orari, ritmi e affetti: una vera comfort zone dove vivere la terza età con dignità e tranquillità. E quando accanto c’è una persona affidabile, formata e dal cuore grande, tutto diventa più semplice — anche per i familiari.

Con Gallas Group, Cagliari compie un passo avanti nel modo di prendersi cura dei suoi anziani. Perché l’età che avanza merita rispetto, attenzione e ascolto, non soluzioni affrettate.

Una sede a Cagliari al servizio delle famiglie sarde

Con l’apertura della sede di Cagliari, la 50ª a livello nazionale, Gallas Group porta anche in Sardegna un modello già collaudato in tutta Italia: ricerca e selezione del personale, verifica delle competenze, gestione amministrativa completa, sostituzioni rapide, tutela della privacy e supporto costante.

Le famiglie non si devono preoccupare di ferie, contratti, documenti o imprevisti: tutto viene gestito con efficienza e riservatezza. La presenza sul territorio è strategica, soprattutto in un contesto come quello sardo, dove spesso le esigenze di assistenza si intrecciano con distanze, lavoro e gestione familiare complessa.

Qui, consulenti esperti ascoltano le esigenze di ogni famiglia e individuano la figura più adatta: conviventi, ad ore, diurne o notturne. L’obiettivo non è solo “trovare una badante”, ma trovare la persona giusta, quella in grado di inserirsi nel contesto familiare con rispetto, discrezione e sensibilità.

Chi desidera capire come funziona nel concreto l’assistenza domiciliare, quali sono i tempi, i costi e le figure coinvolte, può rivolgersi alla sede di Cagliari: una consulenza preliminare aiuta spesso a orientarsi e a individuare la soluzione più adatta per i propri cari.

Per informazioni contatta Gallas Group Viale Armando Diaz, 57 al numero di telefono 070 779 9705.

www.gallasgroup.it/contatti/agenzia-badanti-cagliari/

