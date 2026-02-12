In un mercato immobiliare in continua trasformazione, fatto di nuove sfide e aspettative sempre più alte, c’è chi ha saputo crescere restando fedele ai propri valori.

Oikade.it

L'agenzia immobiliare sarda nasce diciotto anni fa a Cagliari, dalla visione del suo ideatore Salvatore Serra e, oggi, è protagonista di una fase di espansione molto dinamica, con ben quattro sedi operative e una squadra di 24 professionisti. Il suo nome, esprime la filosofia da cui tutto prende forma: dall’antica parola greca oikade, che significa verso casa, non una semplice scelta stilistica bensì una dichiarazione d’intenti.

Fin dall’inizio, infatti, l’agenzia si è posta un obiettivo molto chiaro: accompagnare le persone nel percorso più importante della vita, quello che permette di trovare la propria casa ideale.

«Non abbiamo mai voluto essere solo mediatori di immobili. Abbiamo sempre creduto nel valore delle relazioni, nella conoscenza profonda del territorio e nell’importanza di offrire un servizio su misura, che parte dall’ascolto e si traduce in fiducia.» - spiegano i fondatori.

L'azienda sarda, seguendo questa direzione, decide di dare vita a un'accademia interna: un laboratorio di crescita professionale, all'interno del quale ogni membro del team, dal neo-assunto al veterano, è in continua formazione grazie a percorsi precisi che rispondono alle urgenze del settore e dei tempi. Si contano, pertanto, tecniche di vendita avanzate, per comprendere a fondo le esigenze del cliente; una gestione del tempo che massimizzi la produttività, così da offrire un servizio rapido, efficiente. E poi, il vero aspetto determinante relativo al comparto urbanistico e normativo. In quest'ottica, si distingue un consulente Oikade.it, preparato alla pratica della vendita ma, soprattutto, a fornire una consulenza legale e tecnica completa, sicura, personalizzata per evitare ogni problematica burocratica.

Innovazione

Oggi, l'agenzia immobiliare Oikade.it è presente con quattro sedi operative, dislocate, strategicamente da Cagliari a Pula:

Cagliari, quartier generale e cuore storico dell’attività;

Quartu S.E., nel centro urbano più dinamico dell’isola;

Pirri, punto nevralgico di collegamento tra città e hinterland;

Pula, porta d’accesso al sud-ovest sardo, zona in forte sviluppo turistico e residenziale.

La squadra di 24 professionisti, tra agenti immobiliari, consulenti, tecnici, esperti legali e marketing, gestisce ogni anno decine di compravendite e locazioni, affiancando clienti locali e investitori nazionali con competenza e trasparenza. Nulla è lasciato al caso: il modello operativo dell'agenzia è una garanzia di efficienza, una struttura solida e agile che agisce in maniera capillare sul territorio e porta avanti una visione condivisa. Questa convinzione ha permesso all’agenzia non solo di consolidarsi in quasi vent'anni di esperienza ma, anche, di pensare al futuro, pianificando nuove aperture e investire in settori importanti, quali: innovazione digitale, marketing territoriale e formazione costante del suo team.

Futuro

In un contesto economico in cui il comparto immobiliare sta assumendo un ruolo centrale nei progetti di rigenerazione urbana e sostenibilità, l'agenzia sarda Oikade.it guarda al domani con entusiasmo e senso di responsabilità.

«Abbiamo scelto di crescere con equilibrio, senza mai dimenticare da dove veniamo. Per noi la Sardegna non è solo un luogo dove lavorare: è un patrimonio da valorizzare, un’identità da tutelare. Per questo ogni dimora che trattiamo è molto più di un bene: rappresenta una storia, un progetto, una nuova possibilità di vita.» - riferiscono i fondatori.

In un settore, spesso, percepito come impersonale, Oikade.it si distingue per il suo approccio umano e autentico, capace di combinare tecnologia e tradizione, efficienza e relazione, mercato e comunità: fino a soddisfare ogni esigenza dei clienti.

L'agenzia immobiliare Oikade.it è in continua crescita, sempre alla ricerca di nuovi consulenti immobiliari che siano motivati, curiosi e, pronti a mettersi in gioco in un ambiente dinamico e collaborativo.

Informazione promozionale a cura di Oikade

