Per un’azienda radicata in Sardegna, il futuro non è uno slogan ma una responsabilità quotidiana: è una scelta fatta di investimenti, competenze e impegno verso le persone e il territorio che la sostengono da generazioni. Con la “Visione CFADDA 2026”, l’azienda definisce una direzione chiara e determinata, fondata su tre pilastri: prossimità, servizio e innovazione. Un percorso che guarda ai prossimi anni con l’obiettivo di consolidare il ruolo di CFadda come protagonista regionale del fai-da-te, continuando a essere un riferimento affidabile per famiglie, professionisti e imprese. Il primo pilastro è la prossimità, intesa non solo come presenza fisica, ma come capacità di leggere i bisogni reali del territorio: stagionalità, stili di vita, abitudini di acquisto, esigenze diverse tra città e aree più interne.

CFadda continuerà a servire la Sardegna con punti vendita sempre più orientati alla chiarezza dell’esperienza, alla disponibilità immediata del prodotto e alla personalizzazione: reparti più leggibili, percorsi d’acquisto più semplici, soluzioni complete per i progetti di casa e giardino. La prossimità, oggi, significa anche accessibilità: integrare negozio e canali digitali per accompagnare il cliente dalla ricerca alla scelta, fino alla realizzazione del progetto.

Nel 2026 il servizio diventa il vero elemento distintivo su cui CFadda sceglie di investire. L’azienda punta su un modello in cui il cliente non è lasciato solo davanti allo scaffale: consulenza all’acquisto, orientamento tecnico, assistenza post-vendita e attenzione all’esperienza complessiva diventano centrali. Una promessa concreta: ridurre tempi e incertezze, aiutare a scegliere meglio, rendere più semplice ciò che spesso è complesso. In parallelo, cresce l’attenzione al servizio clienti, con processi più rapidi e un approccio sempre più orientato alla soluzione, perché ogni acquisto è parte di un progetto che merita supporto e competenza. Il terzo pilastro è l’innovazione, intesa come capacità di trasformare tecnologia e nuove abitudini in valore per le persone.

CFadda prosegue lo sviluppo dell’omnicanalità, tra e-commerce, contenuti e strumenti digitali e lavora a nuovi progetti pensati per migliorare l’esperienza di acquisto e la gestione dei progetti: più informazioni, più chiarezza, più strumenti utili per chi fa da sé e per chi lavora nel settore. Innovare significa anche sostenibilità concreta: promuovere soluzioni più efficienti per la casa, ridurre sprechi, valorizzare la cultura della manutenzione e del “fare bene” che prolunga la vita degli spazi e delle cose. Al centro della Visione 2026 c’è un punto decisivo: le persone.

CFadda rafforza il focus sulla formazione interna, con percorsi continui per aggiornare competenze tecniche e capacità di consulenza, perché la differenza, soprattutto nel fai-da-te, la fa chi sa ascoltare, capire e guidare. Investire sulla crescita del team significa offrire un servizio migliore, creare cultura aziendale e costruire fiducia nel lungo periodo. «La Sardegna è la nostra casa e il nostro impegno è continuare a meritarci la fiducia delle persone, giorno dopo giorno», dichiara la famiglia Fadda. «La Visione 2026 è un patto: restare vicini al territorio, alzare ulteriormente il livello del servizio e innovare con concretezza.

Vogliamo essere un punto di riferimento per chi costruisce, rinnova e si prende cura della propria casa, con lo stesso spirito di sempre ma con strumenti e progetti nuovi». Con la Visione CFadda 2026, l’azienda ribadisce la propria ambizione: guidare l’evoluzione del mercato regionale nei prossimi anni, con radici solide e una direzione chiara. Perché il futuro non si aspetta: si costruisce, insieme.

Informazione promozionale a cura di CFadda

